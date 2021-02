Ford Catat Penjualan Fiesta ke-10.000

Rabu, 25 April 2012 01:22 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Catatan apik terus dibuat Ford Fiesta. Selasa, 24 April 2012, PT Ford Motor Indonesia mencatatkan penjualan unit yang ke-10.000 hatchback andalannya itu. Bagus Susanto, Managing Director Ford Motor Indonesia dan Joe Ferry, dealer principal Ford Jakarta Timur menyerahkan langsung Fiesta kepada Noviyanti.

Selain menyerahkan kunci untuk Ford Fiesta 5-pintu 1.6L Sport berwarna putih, Bagus dan Joe juga memberikan voucher hadiah untuk aksesoris original Ford Fiesta, termasuk skirting depan dan belakang, serta koneksi USB dan interface telepon kepada Noviyanti.

Bagus mengatakan minimnya pasokan pikap Ford Ranger sejak Desember 2011 lalu, praktis Ford mengandalkan penjualannya pada Ford Fiesta. “Sebelum All New Ford Ranger hadir pada 12 Juli mendatang, kita akan menggeber penjualan pada model-model yang ada, terutama Ford Fiesta,” kata Bagus saat peluncuran program Global Ford Ranger Challenge beberapa waktu lalu.

Fiesta yang mulai dipasarkan sejak Mei 2010, sepanjang Januari sampai Maret 2012 lalu, sudah mencatat penjualan 1.657 unit. Ford menawarkan empat varian Fiesta yaitu Fiesta Style 1.4 MT yang dibanderol Rp 179,9 juta, Fiesta Trend 1.4 MT (Rp 191,8 juta), Fiesta Trend 1.4 AT (Rp 201,8 juta), dan Fiesta Sport 1.6 AT (Rp 226.6 juta). Selain itu Fiesta juga tersedia dalam versi sedan Fiesta Sedan 1.4L MT (Rp 214,750 juta) dan Fiesta Sedan 1.6L AT (Rp 244,250 juta).

RAJU FEBRIAN

