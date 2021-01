Toyota All New Avanza, Rebut Gelar Car of the Year

Reporter: Tempo.co

Editor: Tempo.co

Rabu, 21 Maret 2012 23:56 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota All New Avanza mendulang sukses di ajang Otomotif Awards 2012 yang diselenggarakan Tabloid Otomotif, Rabu, 21 Maret 2012. Avanza berhasil meraih tiga gelar sekaligus termasuk Car Of The Year. Total Toyota meraih 8 penghargaan baik di kategori roda 4 maupun di kategori layanan purna jual.

Avanza merebut 3 penghargaan antara lain Best Mini MPV, Best of The Best MPV dan Car of the year 2012. Pencapaian ini merupakan salah satu yang terlengkap yang berhasil dicapai satu buah brand pada kategori roda 4 di penghargaan ini.

Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor, Johnny Darmawan mengatakan keberhasilan Toyota All New Avanza sebagai Car of the Year ini merupakan sebuah kebanggaan. "Penghargaan ini sekaligus menjadi lecutan bagi kami untuk dapat terus memberikan yang terbaik bagi para pelanggan Toyota. Kami juga mengucapkan mohon maaf pada pelanggan yang masih harus menunggu untuk dapat menikmati Toyota All New Avanza," kata Johnny Darmawan disela acara penghargaan.

Prestasi All New Avanza dilengkapi sang kakak Toyota Grand New Kijang Innova. Kijang Innova berhasil meraih dua gelar sekaligus sebagai Best Mid MPV dan Best MPV Diesel. Sedangkan dua model lain yang juga meraih penghargaan adalah Toyota Vios dan Corolla Altis di kategori Best Mini Sedan dan Best Mid Sedan.

Selain itu, penghargaan didapatkan Toyota untuk purna jual melalui Auto 2000. Main dealer Toyota di Indonesia itu berhasil meraih Best Innovation and Improvement Aftersales Service.

RAJU FEBRIAN