Honda Genjot Produksi Trio Jazz, CR-V, dan Freed

Kamis, 12 April 2012 23:42 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor mulai meningkatkan kapasitas produksi pabriknya di Karawang, Jawa Barat. Tiga model yang menjadi prioritas pemegang merek Honda di Indonesia itu adalah Honda Jazz, CR-V, dan Freed.

Jonfis Fandy, Marketing and After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor mengatakan peningkatan produksi ini bisa dilakukan setelah pasokan komponen dari Thailand berjalan normal. Sebelumnya pasokan sempat terganggu akibat banjir panjang di Negeri Gajah Putih itu.

Meskipun demikian, Jonfis mengatakan, HPM masih belum dapat memenuhi permintaan konsumen untuk model-model sedan yang diimpor langsung dari Thailand.

"Peningkatan produksi ini demi memenuhi permintaan konsumen yang telah memesan produk Honda. Kami juga akan terus meningkatkan ketersediaan produk Honda di dealer," kata Jonfis, Kamis, 12 April 2012.

Pada Maret 2012, Honda mencatat penjualan 4.686 unit. Angka ini jauh meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 1.904 unit. Secara total, di kuartal pertama 2012, Honda mencatat penjualan sebanyak 8.143 unit.

Honda Jazz kembali menjadi penyokong penjualan terbesar produk Honda. Maret lalu Jazz kembali menembus ribuan setelah terjual 2.354 unit. Di dua bulan sebelumnya hatchback ini hanya terjual 2 unit di Januari dan 404 unit pada Februari.

Kenaikan drastis juga dialami segmen Sport Utility Vehicle (SUV). Honda CR-V berhasil terjual 802 unit di bulan Maret ini, meningkat dibanding Januari sebanyak 70 unit atau Februari yang hanya 2 unit.

New Honda Freed mencatat penjualan yang relatif stabil. Bulan lalu, Multi Purpose Vehicle itu memberikan angka penjualan 1.379 unit. Sementara MPV premium Honda yaitu All New Honda Odyssey berhasil terjual sebanyak 151 unit, dua kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya yang terjual 60 unit.

"Kondisi yang terus membaik membuat kami optimistis penjualan Honda di bulan-bulan berikutnya bisa meningkat," tutup Jonfis.

