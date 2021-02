Jeffrey Polnaja Kembali Touring Keliling Dunia

Senin, 23 April 2012 19:37 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Berkeliling dunia dengan sepeda motor seorang diri bagi sebagian orang akan dianggap pekerjaan gila. Tapi tidak bagi Jeffrey Polnaja. Pria 50 tahun ini tengah menyiapkan perjalanan keliling dunianya yang kedua. Sebelumnya, Jeffrey sudah melakukan touring selama dua tahun pada 2006-2008.

Kang JJ, sapaan akrab Jeffrey, akan memulai perjalanan di Paris, Prancis, 13 Mei mendatang. Mengendarai BMW R1150 GS Adventure, JJ membawa bendera Indonesia dalam misi "Ride for Peace" Solo Riding Exploring Five Continent on Two Wheel dengan menjelajahi 5 benua Eropa, Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Asia, dan Australia. Diperkirakan perjalanannya akan berakhir di Jakarta pada 2014 mendatang.

"Saya sudah siap lahir batin. Pengalaman pada perjalanan pertama saya harapkan bisa membantu," kata JJ dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 23 April 2012.

Pada edisi pertama, yang dimulai 23 April 2006, JJ menjelajahi benua Asia, Afrika dan Eropa melintasi 72 negara dengan total perjalanan 120.000 kilometer.

Kali ini perjalanan akan menempuh jarak 220.000 kilometer melewati 30 negara seperti Prancis, Belgia. Belanda, Jerman, Skandinavia, Polandia, Rusia, Korea Selatan, Jepang, Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Kuba, Kolombia, Nikaragua, Bolivia, Brasil, Argentina, Peru, Selandia Baru, Australia, Timor Leste, sebelum kembali ke Indonesia.

"Semangat saya tetap sama seperti ketika finis di Eropa empat tahun lalu yaitu anak bangsa yang pantang menyerah," kata pria kelahiran Bandung, 18 Juni 1962 ini.

Jarak perjalanan kali ini, kata JJ, akan sama dengan delapan kali lingkar bumi. "Angka 8 ini punya arti penting karena merupakan garis rak putus Infinity sesuai dengan moto perjalanan saya di mana semangat perdamaian di dunia tidak akan putus," tutup JJ.

