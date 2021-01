VW Up! Raih Gelar Mobil Terbaik Dunia 2012

Reporter: Tempo.co

Editor: Tempo.co

Jumat, 6 April 2012 15:40 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Volkswagen Up! berhasil merebut gelar sebagai mobil terbaik dunia tahun ini atau 2012 World Car of the Year, yang diumumkan di New York Auto Show, Kamis, 5 April 2012 lalu. VW Up! mengalahkan 34 model lainnya, termasuk dua finalis lain asal Jerman, BMW 3-Series dan Porsche 911.

Pengumuman pemenang mobil terbaik dunia menjadi agenda tahunan di hari kedua pelaksanaan New York Auto Show. Tahun ini, VW Up! berhasil menjadi yang terbaik. Ini merupakan gelar ketiga bagi Volkswagen setelah Volkswagen Polo pada 2010 dan Golf VI pada 2009.

“Si kecil Volkswagen Up! menyajikan sesuatu yang di luar perkiraan kami sebagai sebuah citycar. Keunggulan utama adalah kemudi yang responsif, suspensi yang nyaman, mesin yang efisien, kualitas material, dan pengerjaan kelas satu. Tidak pernah sebelumnya mobil dari segmen citycar membuat kita merasa seperti mengendarai kendaraan premium,” tulis juri dalam laman resmi Wcoty.com, Jumat, 6 April 2012.

Volkswagen Up! memiliki dua varian, tiga pintu dan lima pintu. Mesin menggunakan versi 1,0 liter tiga silinder bensin yang menghasilkan tenaga 60 horsepower (hp). Versi mesin lainnya dengan kapasitas sama, namun memiliki tenaga 75 hp.

Meski gagal menjadi jawara, Porsche 911 dinobatkan sebagai World Performance Car of the Year. Porsche menjadi yang terbaik dari 19 kandidat. Padahal, dalam daftar, juga terdapat nama beken seperti Lamborghini Aventador LP 700-4 dan McLaren MP4-12C.

Di kategori lain, Mercedes-Benz S 250 CDI BlueEFFICIENCY meraih penghargaan World Green Car of the Year. Meski catatan konsumsinya rata-rata 5,7 liter per 100 kilometer, Mercedes mengalahkan dua pesaingnya, Ford Focus Electric dan Peugeot 3008 Hybrid. Ini merupakan gelar kedua mobil paling hijau yang diraih Mercedes-Benz. Sebelumnya, Mercedes-Benz E320 Bluetec memenangkan gelar ini pada 2007.

Sementara itu, Range Rover Evoque memenangkan gelar World Car Design of the Year. Range Rover menjadi satu-satunya pemenang non-Jerman. Crossover asal Inggris itu dinilai memiliki desain yang sangat stylish dan kontemporer dibandingkan kandidat lainnya, seperti Citroen DS5 dan VW Up.

RAJU FEBRIAN