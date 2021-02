New Honda Freed, Fitur Meningkat, Harga Turun

Reporter: Tempo.co

Editor: Tempo.co

Selasa, 15 Mei 2012 09:27 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor memutuskan untuk menurunkan harga New Honda Freed meski mengalami sejumlah penambahan fitur. “Untuk tipe tertentu mengalami penurunan harga," kata Marketing and After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor Jonfis Fandy di Jakarta, Senin, 14 Mei 2012.

Ada tiga varian Honda Freed, yakni A, S, dan E. Tipe A untuk harga lebih terjangkau, tipe S untuk kenyamanan ekstra, dan tipe E dengan kenikmatan berkendara tinggi.

Banderol untuk tipe A dijual mulai Rp 210 juta. Sementara tipe S dijual Rp 230,5 dan tipe E transmisi otomatis dibanderol Rp 261 juta. Dua tipe pertama mengalami penurunan hingga sekitar Rp 10 juta, dan seri paling eksklusif naik harga sekitar Rp 1 juta.

"Ada penyesuaian nilai mata uang dan penghilangan program-program pada New Freed, misalnya, free service," ujarnya.

Penurunan harga ini diharapkan bisa membawa peruntungan baik bagi penjualan mobil jenis multi purpose vehicle (MPV) ini. Targetnya, pada tahun ini, sekitar 20 ribu unit terjual untuk pangsa pasar keluarga.

M. ANDI PERDANA